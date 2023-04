Pocos luchadores tienen el privilegio de contar con el respaldo incondicional del público. Brock Lesnar es uno de esos elegidos, y por ello, tal vez WWE yerre al situarlo como presumible nuevo rival de Cody Rhodes.

Durante las últimas 48 horas, Lesnar ha estado muy en boga por su ataque sobre Rhodes, que dejó otro cierre triste para un show de WWE, tras lo sucedido el domingo en WrestleMania 39. Forzar el drama que vive el pobre Rhodes puede que provoque el efecto contrario y la fanaticada vaya con Lesnar de cara a un futuro choque entre ambos.

Todo, claro está, dando por hecho que Lesnar se mantenga en la programación, pues “The Beast” goza también del privilegio de ser bastante dueño de su calendario. Y asimismo, ni el propio Lesnar sabe cuánto tiempo le queda como competidor, según confesó bajo reciente entrevista con Daniel Cormier en ESPN.

«Cada vez que pienso que he terminado, busco… luego me subo a un ring, llego al edificio, y esa es la parte del negocio que realmente amo. Dejé el negocio temprano porque simplemente no me gustaba viajar. Solo soy un hombre simple, y fue demasiado para mí en ese entonces. Pero no lo sé. No sé cuánto más voy a… No sé cuánto tiempo estaré aquí. No lo sé».