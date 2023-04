Brock Lesnar habla sobre su futuro en la lucha libre

Brock Lesnar venció a Omos en el combate abridor de la segunda noche de WrestleMania 39 este año. Al inicio el gigante nigeriano fue quien dominó a The Beast Incarnate, pero en un descudo, Lesnar aprovechó para llevar a su rival a “Suplex City” antes de rematarlo con un F5. Ahora, tras este combate, muchos se preguntan respecto a cuál será el futuro de Brock Lesnar con WWE, pero es probable que se tome un descanso de las pantallas hasta el siguiente gran evento en el que tenga la posibilidad de aparecer.

► Brock Lesnar aún no sabe cuánto tiempo más continuará luchando

Durante una entrevista reciente con Daniel Cormier en ESPN, Brock Lesnar profundizó sobre su futuro en la WWE luego de WrestleMania 39. The Beast Incarnate indicó que realmente no sabe cuánto tiempo más quiere seguir en el ring, pero reconoce que esa pasión siempre regresa cuando ingresa a la construcción de un evento de la WWE.

“Cada vez que pienso que he terminado, busco… luego me subo a un ring, llego al edificio, y esa es la parte del negocio que realmente amo. Dejé el negocio temprano porque simplemente no me gustaba viajar. Solo soy un hombre simple, y fue demasiado para mí en ese entonces. Pero no lo sé. No sé cuánto más voy a… No sé cuánto tiempo estaré aquí. No sé eso.”

El contrato de Brock Lesnar con WWE es uno muy especial. Su nuevo acuerdo data desde agosto del 2021 y la característica ha sido muy simple, con pocas apariciones, priorizando los eventos especiales, y aún le queda un tiempo considerable. No obstante, habrá que estar atentos en torno a cuando venza el contrato actual de Lesnar con la compañía, para saber si decidirá seguir luchando después de eso.