Logan Paul: «Es ridículo que luche por el título»

Con toda seguridad, de no ser el siguiente evento premium Crown Jewel 2022, Logan Paul no estaría luchando por el Campeonato Indiscutible. Resulta obvio que quien manda en Arabia Saudí le pidió a la WWE tener este combate el 5 de noviembre. Ya han pasado unas cuantas semanas desde que se hizo oficial y todos se han acostumbrado pero en un primer momento los fans no salían de su asombro. Paul está luchando por el título máximo contra Roman Reigns en la tercera lucha de su carrera. Entran en juego otros factores también, como su estatus de celebridad y lo bien que lo ha hecho en sus primeros dos enfrentamientos.

► Logan Paul reconoce su inesperada oportunidad

Pero el mismo «Maverick» reconoce la inesperada oportunidad que está teniendo. Hablando recientemente en el TimboSugarShow con Tim Welch y Sean O’Malley, calificaba de ridículo el que esté luchando por el cinturón en su tercer combate. Por otro lado, eso no le va a impedir derrotar a Reigns para convertirse en el nuevo monarca.

«La verdad es que me lo guardo para mí. Me imagino que hay algunos luchadores que tienen problemas conmigo para ir por un título en mi tercer combate. Eso es ridículo y lo reconozco, pero no reconozco al jefe tribal y lo voy a j*der en Arabia Saudita«.

Realmente nadie espera que Logan Paul consiga la victoria y gane el Campeonato Indiscutible, aún así, el hecho de esta en este enfrentamiento es un triunfo para él.

¿Qué os parecen las palabras de Logan Paul?