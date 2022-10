Logan Paul: «Triple H es increíble y generoso»

El próximo sábado 5 de noviembre de 2022, WWE presentará otro gran especial desde Arabia Saudita como lo será Crown Jewel 2022. Y una de las luchas más importantes de este cartel será entre Logan Paul y Roman Reigns, por el Campeonato Universal Indisputable WWE.

Sin embargo, este es un combate que ha causado muchas críticas, pues Paul no tiene sino dos luchas profesionales a cuestas, y la rivalidad se armó en un par de horas y luego, en una conferencia de prensa. Incluso, gente como Shawn Michaels aceptó que si no hubiera sido por la popularidad del YouTuber, nunca hubiera obtenido este combate por el título máximo de la empresa. Al menos, no en el inicio de su carrera.

► Logan Paul, más que listo para demostrar su verdadero nivel como luchador profesional

Sin embargo, en una reciente entrevista con Verge Magazine del Reino Unido, Paul fue bastante claro al responder a sus críticos, como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS y recopilamos a continuación:

«Si los fanáticos de WWE aún no me respetan, después de Crown Jewel en Arabia Saudita, el 5 de noviembre, se verán obligados a respetarme. Puede que no te guste. Puede que no sea tu luchador favorito, pero tendrás que respetar lo que puedo hacer sobre ese ring y ese es mi objetivo».

Sumado a esto, habló de cómo Triple H ha sido un gran guía su etapa en la empresa:

«Triple H es increíble, hombre. Él es muy generoso con su tiempo y su energía, y tiene mucha intención cuando habla y cuando me da consejos. Sé que cada palabra que sale de su boca es extremadamente valiosa, por lo que se toma el tiempo para señalarme la dirección correcta y guiarme».

Y cómo ha pasado de ser visto como un joven que hacía videos para Internet a ser considerado ya toda una Superestrella WWE por algunos fans:

«Ha sido una evolución de cómo la gente me identifica cuando me ve por la calle, ¿verdad? Al principio, la gente me decía: ‘Oh, ¡ese es el tipo de Vine!’ Y luego, me convertí en el tipo al que le decían: ‘¡He visto tus videos!’ Luego, la gente me decía: ‘El chico de YouTube’.

«Y ahora, me conocen como Logan Paul la Superestrella WWE. Después de todos estos años, siento que ese título es el que tiene más vigencia. No es que necesite que me validen, pero también es increíble que me validen con un título como ese porque de inmediato obtienes respeto y al final del día, todos solo quieren ser respetados.

«Creo que es realmente difícil no respetar a alguien que está dispuesto a subirse al ring y sacrificar su cuerpo para el entretenimiento de millones de personas. Es increíble».