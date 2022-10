A Marlon Vera no le importa la personalidad de Aljamain Sterling, pero lo respeta absolutamente como peleador. En UFC 280, Sterling defendió con éxito su título de peso gallo, deteniendo al ex dos veces campeón TJ Dillashaw en el segundo round de su pelea coestelar.

Luego, el campeón profundizó en su bolsa de insultos escolares en su entrevista posterior a la pelea y dijo que le gustaría una pelea contra «Henry Ce-Doo Doo», «Sugart***» Sean O’Malley o «Marlon Cheetos Doritos». Vera. Los comentarios no fueron el mejor trabajo promocional de Sterling y molestaron a algunas personas. Pero para Vera, no fueron del todo inesperados.

“Lo sé, pero el tipo es un chiflado. No tiene amigos, siempre camina solo. El tipo no tiene personalidad. Pero es lo que es. … Cuando no tienes personalidad tienes que hacer algo así. Simplemente no puedes hacer una broma por ti mismo y luego, nuevamente, él tomó el cinturón y sonó. Esa es la parte triste del tipo. ¡Tienes el cinturón! Ponlo así».

“Mira lo bien que estoy conmigo mismo, lo feliz y seguro que estoy. Ni siquiera soy el contendiente número uno. Ni siquiera tengo un número 1 a mi lado, no tengo el cinturón, es solo porque estás en un buen lugar en la vida. Tal vez el tipo no lo está«.

Si a Sterling le falta confianza, puede deberse a la naturaleza controvertida de su carrera por el título. Se convirtió en la primera persona en la historia en ganar un título de UFC por descalificación en su primera pelea contra Petr Yan. Luego, después de llevarse a casa una decisión dividida en su revancha un año después, el presidente de UFC, Dana White , dijo casi de inmediato que los jueces «la arruinaron». Luego, su defensa contra Dillashaw se vio empañada por Dillashaw que ingresó a la pelea con una lesión preexistente grave.

Aún así, Vera dijo que nadie debería quitarle ningún crédito a Sterling por su victoria más reciente.

“Fue una gran pelea. Nada quitado de Aljamain. Ganó limpiamente. TJ vino lesionado, pero vino a pelear. Si lo lograra, sería un héroe en este momento, pero suceden cosas. Su hombro salió y triste por él, pero el campeón se quedó con el cinturón y bien por él».

“Aljamain ganó el cinturón, justa y honestamente. Si tu hombro salió, si tu nariz salió, si tu cabello salió, ¿a quién diablos le importa? Ganó la pelea, punto”.