WWE RAW presentó este 29 de junio de 2026 un episodio que tuvo un par de luchas titulares. Este es el análisis de lo mejor y lo peor del show.

Lo bueno y lo malo de WWE RAW 29 de junio 2026

LO MALO de WWE RAW

► 2 – La defensa del título de parejas

Toda la lucha fue larguísima, repetitiva y tediosa antes de su gran final. Dos largos lapsos en los que los rudos dominaron a los Profits, sin que avanzar la historia de la propia lucha. Los fans terminaron coreando «Boring» durante el castigo prolongado a Dawkins. El cierre fue espectacular, pero hizo falta sufrir varios minutos muertos para llegar ahí.

► 1 – La defensa del título femenil en parejas

Apenas estrella y media en nuestra cobertura. El ritmo fue lento y errático, igual que en las otras defensas de las actuales campeonas. Lo rescatable es que después de la lucha, Bayley fue traicionada por Lyra Valkyria.

LO FEO de WWE RAW

► 2 – The Vision

La facción de Austin Theory, Logan Paul, Bronson Reed y Bron Breakker está prácticamente liquidada debido a una plaga de lesiones y derrotas. Tras bastidores, Theory confrontó a Heyman por su total falta de comunicación, pero el «Sabio» simplemente lo ignoró y se marchó con Lesnar, dejando cabos sueltos en el proceso.

► 1 – Decisión de Oba Femi

WWE confirmó un combate Hell in a Cell entre Oba Femi y Brock Lesnar para SummerSlam, una decisión un tanto frustrante y enredada. Al haber ganado el torneo King of the Ring 2026, Femi se suponía que iría tras un campeonato mundial, pero termina decidiendo otra cosa, volviendo todo el torneo King of the Ring un sinsentido corporativo que se pudo otorgar a otro talento, sin desatender la rivalidad con Lesnar.

LO BUENO de WWE RAW

► 3- Segmento de disculpa de Chad Gable

En su «gira de disculpas» tras regresar de México, Chad Gable admitió que sus celos pasados eran la causa de su comportamiento, pero no una excusa. Cuando Dupri lo confrontó con dureza, Gable hizo algo inusual en la lucha libre: validó sus sentimientos y le aseguró que ella no le debía ni disculpas ni perdón. La autora aplaude este enfoque maduro de los guionistas, alejándose de los tropos habituales de masculinidad tóxica para dar un diálogo sumamente refrescante.

► 2- Inicio de Lyra Valkyria como ruda

Tras traicionar a Bayley la semana pasada, Valkyria se explicó a través de una promo pregrabada, saliéndose de las previsibles interrupciones o abucheos del público de Atlantic City. Valkyria lanzó dardos directos, asegurando que se cansó de cargar con el peso del equipo, preparando el terreno ideal para un choque en SummerSlam.

► 1- La historia de The Bloodline toma un nuevo giro

El camino hacia el gran evento del verano se construyó con grandes interacciones de transición. Jacob Fatu volvió a brillar con su intensa lealtad al dejarle en claro a los Usos que él solo responde ante Roman Reigns, anunciando que irá a SmackDown a cazar a Solo Sikoa. Jey Uso confirmó que irá con él, sembrando la intriga de cara al programa azul mientras mira de reojo al nuevo Campeón Indisputable, Sami Zayn. Por su parte, Roman Reigns ha sido desafiado por Seth Rollins y defenderá ante él su título en SummerSlam.

¿Qué te pareció WWE RAW 29 de junio de 2026? Déjanos tu opinión.