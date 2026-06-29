NXT THE GREAT AMERICAN BASH 2026 se llevó a cabo este 28 de junio de 2026, con un estelar que vio a Kendal Grey coronarse como la nueva Campeona NXT. Este es el análisis de lo mejor y lo peor del show.

Lo bueno y lo malo de NXT THE GREAT AMERICAN BASH 2026

LO PEOR de NXT THE GREAT AMERICAN BASH 2026

► 2 – Tony D’Angelo vs. Naraku

No fue un mal combate, pero se esperaba algo más que un combate de diez minutos con un descanso a la mitad. Lo del ojo no tuvo mucha importancia aquí y D’Angelo ganó sin mucha dificultad. De hecho, también se esperaba más de Naraku aquí.

► 1 – Dion Lennox vs. Saquon Shugars

La acción fue regular, el final fue horrible y la historia, para empezar, no tenía mucho interés. Realmente no funcionó como se proyectaba y esperamos que esto ponga fin a la rivalidad de una vez por todas, aunque el post combate parece indicar exactamente lo contrario.

LO MEJOR de NXT THE GREAT AMERICAN BASH 2026

► 3- Myles Borne vs. Tavion Heights

Esto fue bastante bueno, con los dos trabajando bien juntos y dándose una paliza. Así era como debía ser, ya que Heights tuvo una buena oportunidad por el título, pero al final no pudo conseguirla. Borne se ha convertido en una estrella bastante agradable por aquí y debería mantener el título durante un buen tiempo.

► 2- Zaria vs. Tatum Paxley

Fue una lucha increíble y realmente hubo mucho drama aquí. Ambas se dieron una paliza tremenda y fue entretenido verlas combatir así. Lo mejor es que Zaria consigue otra victoria en una gran lucha, que es justo lo que necesita para recuperar su reputación. No se sabe qué le depara el futuro a Paxley, pero no parece descabellado una llegada al elenco principal.

► 1- Lola Vice vs. Kendal Grey

Estas dos se compenetraron bastante bien y era evidente que se conocían. La idea parecía ser que Grey aprendiera los planes de Vice y finalmente sacara ventaja de aquello, lo cual influyó en el final, ya que Vice intentó un golpe arriesgado de más y fue sorprendida. Grey se alza con la victoria y se convierte en la nueva estrella de la división, mientras que Vice parece que va directo al elenco principal.

¿Qué te pareció NXT THE GREAT AMERICAN BASH 2026? Déjanos tu opinión.