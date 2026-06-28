Lo bueno y lo malo de AEW COLLISION 27 de junio 2026

AEW COLLISION 27 DE JUNIO 2026.— Este sábado vimos un nuevo episodio de AEW Collision, cuyo estelar vimos una lucha por equipos en la división femenil.

AEW COLLISION 27 DE JUNIO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO MALO

► 2- Jericho vs. JD Drake

Jericho no estará en el PPV de mañana, así que aquí está su aparición para seguir preparando el combate contra Ciampa en Beach Break. Fue un combate un poco flojo, pero aprovecharon los últimos minutos para hacer algunas cosas entretenidas. El post-combate sirvió para preparar el evento del 8 de julio.

► 1- Luchas de relleno

Y el relleno semanal de Collision les tocó a Místic y Speedball, dándonos no una, sino dos luchas totalmente intrascendentes. Como era previsible, aunque los involucrados duraron algo más de 4 minutos.

LO BUENO

► 2- Kevin Knight vs. Desmond Xavier

Esta fue una defensa muy sólida del Campeonato TNT para Kevin Knight. Xavier no tiene el mismo carisma que Myron Reed (a quien Knight enfrentó hace un par de semanas), pero los Rascalz han sido una excelente incorporación a AEW, y ojalá consigan títulos de parejas o tríos pronto. Knight continúa consolidando su cambio a rudo, encontrando el equilibrio entre bajar el ritmo para ser más rudo y seguir usando su atletismo.

► 1- Hyan y Maya World vs. Athena y Mercedes Mone

Sin duda, cumplieron con las expectativas, y lo hicieron. Athena y Mone están a otro nivel en comparación con la mayoría en AEW y ROH. Hyan es bastante buena y Maya realmente tiene algo especial también. Fue una lucha fantástica que nos brindó un excelente anticipo de la final de la Copa Owen Hart.