AAA presentó este 27 de junio de 2026 desde el Foro GNP Seguros en Mérida, Yucatán. un programa corto, pero con varios momentos destacados.

Lo bueno y lo malo de Lucha Libre AAA 27 de junio 2026

LO MALO de LUCHA LIBRE AAA

► 1 – Duración del programa

El programa volvió a sentirse insuficiente en contenido luchístico. Hace falta que tengan dos horas semanales.

LO BUENO de LUCHA LIBRE AAA

► 2- Galeno tuvo su primera lucha verdaderamente competitiva

Fue una lucha muy pareja, a diferencia de las anteriores de Galeno. Después de varias semanas de squashes sin sustancia, ver a Mecha Wolf darle pelea de verdad es la primera señal de que Galeno puede tener luchas de calidad, no solo demostraciones de fuerza.

► 1- El segmento de apertura de Psycho Circus

Después de un gran promo de Psycho Clown y la anunciada junta con el resto del Psycho Circus, todos fueron a buscar a Pagano a los vestidores al estar seguros de que él era el traidor. Sin embargo, lo encontraron golpeado, con un mensaje escrito con sangre en el espejo que decía «Psycho, tú eres el próximo». Después de semanas de ambigüedad sobre si Pagano era traidor o víctima, este giro lo posiciona como blanco de algo más grande, abriendo una historia con tono de horror que se aleja de lo predecible.

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