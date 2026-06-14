Lo bueno y lo malo de AEW COLLISION 13 de junio 2026

AEW COLLISION 13 DE JUNIO 2026.— Este sábado vimos un nuevo episodio de AEW Collision, cuyo estelar vimos la Cincinnatt Street Fight, con victoria de los Death Riders.

AEW COLLISION 13 DE JUNIO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO MALO

► 1- Luchas de relleno

Y el relleno semanal de Collision les tocó a The Rascalz, quienes no tuvieron problemas en despachar en noventa segundos a su rival. Como siempre, una lucha que no aporta nada, pero que parece una obligación en Collision.

LO BUENO

► 2- Young Bucks vs. The Dogs

Fue prácticamente el combate que se esperaba, pero los Bucks saben cómo ofrecer un buen espectáculo y hacer que sus rivales luzcan bien. Los Dogs por fin han empezado a ganar impulso y a consolidar su actuación, con una gran victoria para Finlay y Connors en el programa.

► 1- Death Riders vs. Shane Taylor Promotions

Dejando de lado la victoria unilateral de los Death Riders en esta rivalidad (incluyendo los combates previos), esta pelea callejera fue absolutamente increíble. Acción sin parar, donde cada luchador tuvo múltiples momentos para brillar, en especial la Shield Bomb sobre Moxley por parte de Infantry y Shane. Adora contra Claudio fue brutal, mientras que Marina sigue demostrando mucha personalidad y dureza. Carlie Bravo y Shawn Dean dándolo todo, por no mencionar que García y Moriarty dieron una lección magistral de lucha técnica en medio de todo el caos. El ritmo se mantuvo constante, hubo muchos cambios de control y el final llegó en el momento justo sin que los Shane Taylor Promotions lucieran débiles.