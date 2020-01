En el episodio de ayer en AEW Dynamite 8 de enero de 2020 observamos el crecimiento de las rivalidades camino a Revolution. Entre lo destacado estuvo el mano a mano entre Sammy Guevara contra Christopher Daniels, donde el integrante del Inner Circle saldría victorioso.

Además de la masacre de Jon Moxley a Chris Jericho tras rechazar al Inner Circle y dejar claro sus intenciones por el Campeonato Mundial AEW.

A continuación te presentamos todos los pormenores en…

Lo bueno, lo malo y lo extraordinario de AEW Dynamite 8 de enero de 2020

LO BUENO

► The Elite sigue unida

Luego de que la semana pasada Hangman Page no festejara junto a sus compañeros al final del show, dejo entrever que no todo estaba bien. No obstante, esto quizá solo fue un desliz, pues la noche de ayer compagino de manera perfecta con Kenny Omega en la victoria frente a Private Party.

Desde su derrota ante Chris Jericho, Page ha sabido darle vuelta a la página de manera rápida, ha dado buenos combates ante cualquier rival que se le ha presentado, lejos está pensar en un nuevo mano a mano titular, aunque en Revolution podríamos ver una buena rivalidad o un giro final dentro de The Elite. Mismo caso para Kenny Omega, que desde su estancia en AEW se ha dedicado a crecer a nuevos prospectos.

¿Quién serán los rivales de Kenny Omega y Hangman Page en AEW Revolution?

► Riho, Indestructible

No importa si es en PPV o en Dynamite, Riho siempre está a la altura de las expectativas y de los rivales, dando excelentes combates y defendiendo con éxito el Campeonato Femenil AEW.

En esta ocasión fue ante Kris Statlander, quién llego a EW y ha arrasado con cualquiera que ha tenido enfrente, el mano a mano fue muy reñido y limpio hasta la intromisión de The Nightmare Collective, quién ya apunta seriamente al Campeonato Femenil AEW, Awesome Kong y Brandi Rhodes sorprendieron a todos con su nuevo aliado, Dr. Luther (una leyenda japonesa de la lucha ultraviolenta) y que le viene como anillo al dedo a esta facción.

Al final Riho supo neutralizar ambas amenazas y retuvo el cetro, nuevamente de manera exitosa.

¿Quién será la próxima oponente de Riho en AEW Revolution?

LO EXTRAORDINARIO

► La división de parejas

Desde su creación AEW aposto por una de las divisiones de parejas más llamativas dentro del negocio de la lucha libre profesional y los combates nunca quedan a deber.

Ayer, Cody y Dustin Rhodes dieron una contienda muy buena ante The Lucha Bros, The Young Bucks y SCU salieron al auxilio de Christopher Daniels, tras el ataque de Dark Order, los que siguen sin entonar y sin sumar alguna victoria trascendental son los Best Friends.

Camino a Revolution el camino al Campeonato de Parejas AEW es libre, cualquiera sigue con una oportunidad titular latente, aunque los que apuntan a una oportunidad y con lo visto ayer sería Dark Order.

¿Retendrá SoCal Uncensored el Campeonato de Parejas AEW en Revolution?