El día de ayer se llevó a cabo el primer episodio deSmackDown en el año. Entre lo destacado estuvo la lucha femenil en la que Bayley y Sasha Banks se midieron con Alexa Bliss y Nikki Cross y con Dana Brooke y Lacey Evans. Estas últimas salieron avante, sumando una victoria muy importante camino a Royal Rumble.

Además de la vitoria de Braun Strowman ante Cesaro, y los regresos de John Morrison, The Usos y Sheamus. A continuación te presentamos los pormenores en…

► Lo bueno, lo malo y lo extraordinario de SmackDown 3 de enero de 2020.

LO BUENO

► The Miz busca redimirse

La década pasada The Miz terminó por ser el campeón con más defensas exitosas, además de otros grandes logros, aunque en los últimos meses de 2019 la paso muy mal, sobre todo por el asedio de The Fiend a él y su familia.

En este nuevo año el panorama parece muy claro camino a Royal Rumble, declararle la guerra a The New Day. Ayer, Kofi y él dieron un buen mano a mano, que de paso al final sirvió para sacar a su rudo interior. Big E salió en defensa de su camarada. Más tarde, John Morrison apareció en el vestidor del Miz, aclarando aún más la posible lucha en la que seguramente se expondría el Campeonato de Parejas SmackDown.

¿Se dará esa contienda en Royal Rumble?

LO MALO

► ¿Qué pasa con Shorty G?

Desde que American Alpha desapareció, Shorty G no ha vuelto a ser el mismo, esto complementado con el pésimo manejo creativo, aunque ayer sorprendió un poco al vencer a Dash Wilder de manera contundente, para luego ser borrado con una Brogue Kick de Sheamus.

Sin embargo, esta podría ser la pieza clave para una buena rivalidad. Aun así, con él los altibajos son constantes en SmackDown, y casi siempre tienden a hundirlo en la irrelevancia.

¿Se dará este mano a mano en Royal Rumble 2020?

LO EXTRAORDINARIO

► The Fiend, al acecho de Daniel Bryan

The Fiend se mantiene como uno de los atractivos principal dentro de SmackDown, a pesar de las luces rojas que todo mundo odia.

Daniel Bryan puede ayudarle a alcanzar el siguiente peldaño. Ayer The Fiend volvió a acecharlo y sacarlo de concentración en su lucha de parejas frente a King Corbin y Dolph Ziggler, en la que hizo equipo con Roman Reigns.

Al final la interrupción de The Fiend dejó dicha contienda sin resultado y abrió la puerta para una nueva paliza y exhibición para Reigns. No obstante, El «Big Dog» junto a The Usos dominaron a los rudos.

¿Podrá Daniel Bryan vencer a The Fiend en Royal Rumble 2020?