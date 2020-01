Luego de un gran año, que incluyó su incorporación a la empresa Bushiroad, la empresa japonesa Stardom tuvo un gran cierre de año con su evento «Year End Climax 2019» donde se expusieron tres campeonatos.

Momo Watanabe, Utami Hayashishita y AZM concretaron la primea defensa titular del Campeonato Artist of Stardom ante la tercia de Tam Nakano, Saki Kashima y Starlight Kid, en casi 12 minutos de acciones.

Natsuko Tora doblegó a Hazuki en su lucha retira de la empresa. Al término de la batalla, sus compañeras le dieron la despedida y en medio de lágrimas y tristeza, la cargaron para que diera la vuelta al ring, cobijada bajo el aplaudo de los aficionados

En mano a mano especial, Hana Kimura y Giulia continuaron con su rivalidad. La recia batalla duró quince minutos sin que hubiera una ganadora.

En la lucha semifinal, se hizo el anuncio oficial que Milano Collection A.T. (comentarista de NJPW) fue nombrado entrenador en jefe del Dojo Stardom, con él también estuvo Satoshi Kojima, quien recientemente visitó el dojo.

Ambos estuvieron presentes en el anuncio de la batalla semifinal, donde Arisa Hoshiki dio cuenta de Konami para lograr la octava defensa del Campeonato Wonder of Stardom.

Arisa Hoshiki nominó a Utami Hayashishita como el próximo retadora para su título. El duelo se llevará a cabo en la función del noveno aniversario de Stardom el 19 de enero de 2020 en el Tokyo Korakuen Hall. Ambas luchadoras se encararon.

En el combate estelar, Mayu Iwanati dio cuenta de Kagetsu, reteniendo por primera ocasión el Campeonato World of Stardom.

Tras celebrar su logro, Iwatani recibió el desafío de Momo Watanabe.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM YEAR END CLIMAX 2019», 24.12.2019

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,334 Espectadores

0. Stardom Young Fight: Saya Kamitani, Saya Iida e Itsuki Hoshino vencieron a Leo Onozaki, Rina y Hina (8:05) con un Running Shooting Star Press de Kamitani sobre Onozaki.

1. TCS vs. Oedo Tai: Sumire Natsu, Jamie Hayter y «Session Moth» Martina derrotaron a Jungle Kyona, DEATH Yama-san y Ruaka (7:14) con un Brainbuster Hold de Natsu sobre Ruaka.

2. Artist of Stardom Title: Momo Watanabe, Utami Hayashishita y AZM (c) vencieron a Tam Nakano, Saki Kashima y Starlight Kid (11:52) con la Peach Sunrise de Watanabe sobre Kashima defendiendo el título

3. Hazuki Retirement Match: Natsuko Tora derrotó a Hazuki (14:49) con un Diving Guillotine Drop.

4. Hana Kimura vs. Giulia – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

5. Wonder of Stardom Title: Arisa Hoshiki (c) venció a Konami (16:24) con la Shining Impact defendiendo el título

6. World of Stardom Title: Mayu Iwatani (c) derrotó a Kagetsu (22:17) con un Moonsault Press defendiendo el título