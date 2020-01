El pasado 4 y 5 de enero tuvo lugar en el Tokyo Dome el evento doble NJPW Wrestle Kingdom 14. Entre lo destacado estuvo el debut de Stardom dentro de la compañía, llevando acabo una buena contienda en el preshow. Y la despedida de la leyenda Jushin «Thunder» Liger, siendo derrotado en ambas noches, y representando un pase de estafeta en la segunda noche ante Hiromu Takahashi y Ryu Lee.

Además de las contiendas de Zack Sabre Jr vs. SANADA, Chris Jericho vs. Hiroshi Tanahashi, y Jay White vs. Kota Ibushi. A continuación te presentamos los pormenores en…

Lo bueno, lo malo y lo extraordinario de NJPW Wrestle Kingdom 14

LO BUENO

► Jon Moxley demuestra su supremacía

Luego de ser despojado del Campeonato de los Estados Unidos IWGP por no haberse presentado a defenderlo con puntualidad, Wrestle Kingdom le sirvió a Jon Moxley para demostrar su enorme calidad y potencial de campeón dentro de la compañía nipona.

En la primer noche derrotó a Lance Archer en una lucha que no fue para nada en base a lo pactado (extrema), más bien un tanto superlibre, fue contundente cuando tuvo que serlo, aunque Archer lo dominó por un buen rato, su primer defensa fue ante Juice Robinson, y esta contienda fue mejor que la anterior, Robinson lo llevó a su límite. No obstante, esto no le alcanzó para ser derrotado.

Al final el panorama está claro para Mox, pues Minoru Suzuki salió a atacarlo y a retarlo por el título, una lucha que muchos aficionados estaban esperando desde su arribo a Japón.

¿Podrá derrotar al líder del Suzuki-Gun?

LO MALO

► Bullet Club es masacrado

Wrestle Kingdom 14 fue un calvario para el Bullet Club pues exceptuando la victoria/revancha del G1 Climax 29 de Jay White ante Kota Ibushi y el reto de KENTA a Tetsuya Naito, el resto solo fueron pérdidas de títulos y malos momentos en ambas veladas.

En la primer noche noche, Tama Tonga y Tanga Loa fueron derrotados por David Finlay y Juice Robinson, arrebatándoles el Campeonato de Parejas IWGP, sumándole también el descalabro de la lucha por equipos contra CHAOS y la derrota más importante la de Jay White ante Tetsuya Naito, perdiendo el Campeonato Intercontinental IWGP y además la posibilidad de convertirse en el doble campeón la noche siguiente.

En la segunda noche ciertamente no mejoró: El Phantasmo y Taiji Ishimori fueron derrotados por Sho y Yho, perdiendo de esta manera el Campeonato de Parejas en Peso Jr. IWGP. Más tarde KENTA también sería acribillado por Hirooki Goto, recuperando este el Campeonato Peso Abierto NEVER, además de la derrota de Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi y Chase Owens en la búsqueda por conquistar el Campeonato de Tríos NEVER, siendo incluso los primeros eliminados.

Se entiende que está reformándose, pues en estos últimos tres años ha perdido a lo mejor que ha tenido en sus filas, AJ Styles, Kenny Omega, Adam Cole, Cody Rhodes, The Young Bucks, Doc Gallows, Karl Anderson, entre otros más. No obstante, sin Jay White y KENTA los reflectores se han ido apagando, es momento para volver al protagonismo y expandir nuevamente la supremacía.

¿Podrá KENTA convertirse en el tercer miembro del Bullet Club en conquistar el Campeonato de Peso Completo IWGP?

LO EXTRAORDINARIO

► Tetsuya Naito hace historia

Contrario al Bullet Club, Wrestle Kingdom 14 fue excelente para Los Ingobernables de Japón. En la primera noche del evento Hiromu Takahashi firmó un extraordinario regreso dando un auténtico combatazo frente a Will Ospreay, algo a lo que ya tiene acostumbrado al público. Así, recuperó el Campeonato de Peso Jr. IWGP.

Tetsuya Naito hizo lo propio ante Jay White, accediendo así a la lucha por doble campeonato la noche siguiente, el resto de los integrantes sería derrotado en una muy buena contienda por equipos ante el Suzuki-Gun, siendo la única que se repitió en la noche dos para SANADA.

En la segunda noche volvieron a hacer historia, ganando en una lucha gauntlet, ganando el Campeonato Peso Abierto NEVER, Shingo Takagi, EVIL y Bushi.Hiromu Takahashi despediría a Jushin «Thunder» Liger de los cuadriláteros con un Time Bomb en una contienda para la memoria eterna.

El final con broche de oro sería por parte de su líder Tetsuya Naito, que al parecer puso punto final a su rivalidad que por años había cultivado con Kazuchika Okada. La contienda fue muy buena, al grado de poder estar nominada a la lucha del año. Naito por fin logró el tan esperado triunfo ante su némesis. Aunque El Ingobernable ya tiene su primer adversario, siendo nada más y nada menos que KENTA.

¿Qué es lo siguiente para Los Ingobernables de Japón?