Liv Morgan sigue enfocada en la lucha libre

Aunque Liv Morgan está interesada en explorar otras facetas como la actuación, ha dejado en claro que su prioridad sigue siendo la lucha libre.

La excampeona de SmackDown ya tuvo participación en la serie de Chucky, lo cual fue una gran experiencia para ella, sin embargo, sigue pensando en mantenerse como luchadora.

“No quiero que la gente piense que me importa menos (WWE) o que voy a esforzarme menos aquí o que mis objetivos no son los mismos porque me interesan otras cosas. No es el caso, así que solo quería aclarar las cosas”.