Liv Morgan pagó de más por su atuendo de Royal Rumble

Liv Morgan tenía la esperanza de ganar el Royal Rumble femenil en enero pasado, pero desafortunadamente, la ex Campeona SmackDown fue eliminada en última instancia por parte de Rhea Ripley segundos después de que Asuka la dejara con poca visibilidad al arrojarle la niebla verde. No obstante, tuvo un “premio” de consolación al ser, junto a Ripley, la luchadora que más ha durado en un Royal Rumble femenil, dado que las dos fueron las primeras en ingresar y las últimas en sobrevivir en este combate.

► Liv Morgan quedó encantada por su atuendo de Royal Rumble

Durante una entrevista reciente con Ryan Satin en su podcast Out Of Character, Liv Morgan reveló que tuvo que comprar su atuendo luchístico para el Royal Rumble 2023 a última hora, y por esa situación tuvo que pagar mucho más de lo que tenía previsto.

“Pagué 4 mil. Pero eso fue con prisa y entrega al día siguiente. Por lo general pagaría entre trescientos y quinientos por el atuendo… Pero el equipo es hermoso e inmaculado, y lo pagaría de nuevo por tener el mismo atuendo.

“Hacen los disfraces de la gira de Megan Thee Stallion o los disfraces de Halloween de Hayley Bieber. Hacen muchos disfraces para músicos, esencialmente. Nos los presentó Lana (CJ Perry), y Nattie (Natalya) los usa, así que los conocía, pero son como el triple del precio de lo que pagaríamos normalmente”.

Liv Morgan se consolidó como una de las más queridas del público debido a su arduo trabajo, y eventualmente llegó a la cima el año pasado al canjear su maletín de Money in the Bank y convertirse en Campeona SmackDown; no obstante, su reinado no fue tan bueno como se hubiera esperado y ahora está una vez más en proceso de volver a la cima, y para ello, tendrá que batallar junto a otras cinco mujeres dentro de la cámara de la eliminación este fin de semana en Montreal, Canadá.