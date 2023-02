Liv Morgan piensa en la maternidad

Liv Morgan se ha consolidado como una de las más queridas del público debido a su arduo trabajo, y eventualmente llegó a la cima el año pasado al canjear su maletín de Money in the Bank y convertirse en Campeona SmackDown; no obstante, su reinado no fue tan bueno como se hubiera esperado y ahora está una vez más en proceso de volver a la cima, y para ello, tendrá que batallar junto a otras cinco mujeres dentro de la cámara de la eliminación este fin de semana en Elimination Chamber, que se llevará a cabo en Montreal, Canadá.

► Becky Lynch es la inspiración de Liv Morgan

A Liv Morgan le está yendo bien a nivel profesional, y también busca ser feliz a nivel personal, como es lógico. Recientemente, la ex Campeona SmackDown ha experimentado una “fiebre del bebé”, ya que ha logrado ver a la hija de Seth Rollins y Becky Lynch, Roux, todas las semanas en RAW, lo cuall he ha provocado sentimientos maternales.

Durante una entrevista reciente en el podcast Out of Character de Ryan Satin, Liv Morgan abordó su potencial maternidad, notando lo “satisfecha” que se veía Big Time Becks con Roux. También mencionó que ver a Becky Lynch trabajar como madre la inspiró a pensar en ser madre; sin embargo, Liv Morgan aclaró que no planea tener hijos en un futuro cercano.

“Nunca pensé eso por mí mismo. Honestamente, es realmente extraño lo que lo cambió, y no sé por qué este fue el momento. Hicimos eventos mixtos en vivo el fin de semana pasado y pude ver a Roux. Por alguna razón, solo verla ocho meses después y cuánto ha crecido, y ver a Becky ser mamá, saber que se fue en el apogeo de su carrera, luego tuvo este bebé y sigue tan fuerte, teniendo éxito en otras cosas como Bueno. No sé. Al ver a Roux en ese momento, tuve un poco de fiebre de bebé”.

El hijo de Sarah Logan —una de sus mejores amigas— también está en RAW, y Liv Morgan ha comentado que a veces no la deja entrenar, por lo que igual tendrá que pensar en cómo balancear su vida personal y profesional en caso de que decida tenerlo.