Hijo del Vikingo perdió su primer combate en EEUU

Afortunadamente, las implicaciones competitivas de Hijo del Vikingo sobre suelo estadounidense no han hecho más que empezar. Y apenas cuatro meses después, el respetable yanqui ya tiene constancia de que el Megacampeón AAA es un talento fuera de lo común.

Hijo del Vikingo ya es la mayor atracción foránea dentro de la escena yanqui actual, y en todo este tiempo, sus compromisos allí han sido muy diversos, consiguiendo incluso nuevo oro, el Campeonato de Lucha Warrior Wrestling. Aunque puede decirse que un gladiador, Gringo Loco, es por ahora su gran rival.

Pique detonado tras Triplemanía XXX: CDMX, cuando Gringo Loco, acompañado de Joey Janela y Alex Colon, apalizó al mexicano, ambos se vieron las caras en GCW Don’t Talk To me un mes atrás, con victoria del joven gladiador de “la Caravana Estelar”.

Y este sábado, Gringo Loco se encontraba de nuevo con Hijo del Vikingo. Aunque ahora también con otros dos rivales de por medio, Black Taurus y Rey Horus, defendiendo además el Campeonato Alternativo DREAMWAVE en el evento In With The Out Crowd de la promotora DREAMWAVE Wrestling.

► Gringo Loco salió airoso

Celebrado desde el Knights of Columbus Hall de LaSalle (Illinois), DREAMWAVE In With The Out Crowd, primer evento de esta “indie” en 2023, dejó la victoria de Gringo Loco como estelar de la noche. Una lucha que encandiló al público, especialmente, por la virguerías de Hijo del Vikingo.

Por cierto, ese criticado veto de AAA parece ya tumbado definitivamente, pues el encuentro pudo (y puede) verse vía independentwrestling.tv. Debut de Hijo del Vikingo en esta plataforma de “streaming”.