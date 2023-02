Negro Casas enfrentará a Último Dragón en WrestleCon

El Negro Casas ha buscado desde hace mucho tiempo tener eventos en diferentes partes del mundo, algo que se le complicó en la etapa dentro del CMLL, pues no siempre conseguía los permisos.

Actualmente, el “4:40” ya se ha presentado en arenas, las cuales tenía años de no pisaba y también ya está programado en eventos en Estados Unidos.

Uno de estos es nada menos que el Supershow de la WrestleCon, el cual se realizará el 2 de abril en Los Ángeles, California, en el marco de WrestleMania 39.

Para este evento, el Negro Casas está programado para enfrentar a un viejo conocido, el Último Dragón, a quien no enfrenta desde 2018 y con quien no lucha en un mano a mano desde 2013, cuando el Negro defendió el Campeonato Histórico Welter NWA.

I was there at their last one! Can’t wait to see it again! pic.twitter.com/LrwyRSohPx

— Roy Lucier (@roylucier) February 13, 2023