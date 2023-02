NJPW: Oficial la lucha Hiromu Takahashi vs Lio Rush

Tras el desafío que hiciera Lio Rush a través de un video a Hiromu Takahashi por el Campeonato de Peso Jr. IWGP, finalmente se ha oficializado el duelo, poniéndole fecha.

► Choque titular entre dos espectaculares pesos junior

En New Beginning en Osaka el 11 de febrero, Hiromu Takahashi se sorprendió con un mensaje de video de Lio Rush. Por ese conducto, recibió un desafío por el Campeonato de Peso Junior IWGP, Rush declaró que haría lo que YOH no tuvo éxito al intentar en New Beginning en Sapporo a principios de este mes.

Takahashi aceptó rápidamente, mientras se embarcaba en una búsqueda frenética de Rush, dentro del recinto del EDION Arena Osaka, creyendo erróneamente que Rush había volado a Osaka en secreto. Si bien Hiromu aún no está seguro de la ubicación de Rush, NJPW hizo oficial que ambos luchadores se enfrentarán en Nagaoka, el 21 de marzo, en la función donde se dará la gran final de la New Japan Cup 2023.

Lio Rush se enfrentará a Hiromu Takahashi por el Campeonato Peso Jr. IWGP la misma noche en que se determine el ganador del torneo anual de primavera. Esta será