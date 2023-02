Liv Morgan pensó que iba a ser despedida cuando estaba en NXT

Liv Morgan se ha consolidado como una de las más queridas del público debido a su arduo trabajo, y eventualmente llegó a la cima el año pasado al canjear su maletín de Money in the Bank y convertirse en Campeona SmackDown; no obstante, su carrera no siempre fue así, ya que su paso por NXT y sus primeros meses en Raw y SmackDown realmente para el olvido. De hecho, era la miembro más relevante del Riott Squad cuando el trío conformado por ella, Ruby Soho y Sarah Logan llagaron juntas al elenco principal.

► Liv Morgan no tuvo una buena carrera en NXT

Realmente, Liv Morgan una carrera decepcionante en NXT y durante una entrevista reciente con Ryan Satin en Out of Character reveló que cuando estaba en la marca de desarrollo, hubo momentos en los que pensó que WWE la liberaría al día siguiente de presentarse en el trabajo.

“Recuerdo que hubo momentos en NXT en los que pensé: ‘Me despedirán. Voy a perder mi trabajo mañana’, y realmente creí eso y lloré hasta quedarme dormida porque pensé que cuando llegara a trabajar al día siguiente, Me iban a despedir y siento que en ese momento en el tiempo, esto fue hace tanto tiempo. Esto es como hace seis años, tenía tantos arrepentimientos, aunque todavía no había pasado nada, pero estaba como, ojalá hubiera trabajado más duro, desearía haber utilizado esto más, desearía no tener miedo.”

Afortunadamente para Liv Morgan esos momentos ya quedaron atrás y ahora se ha convertido en una de las Superestrellas más relevantes del elenco, y volverá a buscar una oportunidad de llegar a la cima cuando tenga que batallar junto a otras cinco mujeres dentro de la cámara de la eliminación este fin de semana en Elimination Chamber, que se llevará a cabo en Montreal, Canadá.