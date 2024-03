No faltaron las leyendas vivientes de la lucha libre profesional en el retiro de Sting en AEW Revolution 2024. Ric Flair, Ricky Steamboat, Magnum TA, Arn Anderson, Diamond Dallas Page, Lex Luger… Y pudieron estar más, como Kevin Nash, quien dijo que al ser un tipo de WWE nunca lo iban a ver en la casa Élite. Pero fue su decisión, no que la compañía se lo prohibiera. De hecho, no solo lo permitían sino que desde el Raw posterior enviaron un cariño a «The Icon».

► WWE y el retiro de Sting

Durante una reciente entrevista en Busted Open Radio, Lex Luger dijo que WWE se lo permitió pero no que salieran en cámara:

«Atmósfera increíble. Cuando escuché por primera vez, pregunté: ‘¿Van a salir de último?’ Supongo que debatieron un poco sobre eso. A veces, en esos eventos de pago por visión, hacen un espectáculo previo. Hacía calor allí y a veces se puede perder al público, pero ese público fue fenomenal. Mantuvieron el entusiasmo. Nos sacaron allí para que pudiéramos disfrutar de la atmósfera«.

«WWE tiene clase. Dijeron que podíamos ir, solo que no debíamos estar en cámara, hacer entrevistas ni ser parte de la lucha. Fue una noche increíble».

Antes de su adiós, Lex Luger comentaba esto sobre la recta final de Sting:

«Al principio, me sorprendí porque la familia de Sting, especialmente sus hijos, nunca han estado realmente involucrados. Sé que los chicos han estado en un par de shows en vivo aquí y allá y han aparecido en un par de clips en la cámara, pero me sorprendió verlos junto al ring y realmente ser parte del ángulo donde entraron al ring. Me sorprendió mucho eso. Pensé que fue bastante genial que estuvieran allí. Me pareció muy bien».

«No me sorprendió tanto ver a los Young Bucks entrar en el ring y hacer lo que hicieron. Creo que están haciendo un buen trabajo estableciendo la lucha como debe ser. Los trajes blancos y la sangre añadieron un toque clásico, lo cual fue interesante».

«Cuando supe del fallecimiento del padre de Sting, Lee, con quien tenía una buena relación, me impactó. La sincera entrevista de Sting sobre la mortalidad fue conmovedora. Creo que están preparando la lucha de la manera correcta».

