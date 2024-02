Estamos comenzando la última semana de la carrera como luchador de Sting. El domingo 3 de marzo, «The Icon» disputará su último combate cuando se una a Darby Allin para exponer el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Young Bucks en Revolution. Es posible que no todo esté saliendo a la perfección -él mismo no quería ganar el título- pero al menos, al contrario que otras leyendas, está pudiendo acabar en sus propios términos. Y son más quienes están disfrutando el camino que quienes no, como es el caso de otro gran nombre: Lex Luger.

► La recta final de Sting

Primero, en el episodio de febrero de Lex Expressed, el exWWE o WCW hablaba sobre la presencia de los hijos de Sting:

«Al principio, me sorprendí porque la familia de Sting, especialmente sus hijos, nunca han estado realmente involucrados. Sé que los chicos han estado en un par de shows en vivo aquí y allá y han aparecido en un par de clips en la cámara, pero me sorprendió verlos junto al ring y realmente ser parte del ángulo donde entraron al ring. Me sorprendió mucho eso. Pensé que fue bastante genial que estuvieran allí. Me pareció muy bien».

Después comentaba sobre el trabajo que están haciendo The Young Bucks como rudos:

«No me sorprendió tanto ver a los Young Bucks entrar en el ring y hacer lo que hicieron. Creo que están haciendo un buen trabajo estableciendo la lucha como debe ser. Los trajes blancos y la sangre añadieron un toque clásico, lo cual fue interesante».

Y además valoraba las palabras de «The Icon» en el Dynamite del 19 de febrero:

«Cuando supe del fallecimiento del padre de Sting, Lee, con quien tenía una buena relación, me impactó. La sincera entrevista de Sting sobre la mortalidad fue conmovedora. Creo que están preparando la lucha de la manera correcta».