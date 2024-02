Kevin Nash aclara: «Soy un Tipo WWE, nunca me verán en AEW»

Recientemente, Kevin Nash declaró que al estar en WWE, tenía que negarse a la petición de Sting de estar en su último combate, que tendrá luchar este 3 de marzo en el PPV AEW Revolution 2024. Sin embargo, algunas personas malinterpretaron esto y añadieron que el motivo por el que Nash no iba a WWE era que la empresa le estaba pagando.

Sin embargo, Nash aseguró recientemente que este no es el caso. Y dio más detalles de por qué no irá a la última lucha de Sting, asegurando que nunca se le verá en un show de AEW. Esto fue lo que dijo en su video podcast Kliq This:

► Kevin Nash aclara sus palabras acerca de por qué no va a estar en AEW para la última lucha de Sting

«Nunca dije que estuviera en la nómina de WWE. Lo que dije es que soy de WWE. Soy un Tipo WWE. No puedo tener una foto mía en la multitud y debajo que diga, «Is all Elite». Simplemente, no puedo permitir eso.

«No funciona así. Uno de mis amigos más cercanos es Paul Levesque. Por mucho que quiera a Steve (Sting) y sé que solo tendrá una última lucha, pero solo puedo decir que, simplemente, la veré. Hablaremos al respecto y todo eso.

«Pero, no he ido a un WrestleMania, un Raw, un SmackDown, ni a ninguno de los otros eventos premium. No he ido a ningún evento de lucha libre en mucho tiempo. No quiero ir a ningún lugar y estar rodeado de mucha gente, y mucho menos de gente del mundo de la lucha libre. Simplemente, no quiero hacerlo. Soy un ermitaño y ya está».