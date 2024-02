Que sí, que no, que sí, que no… Así es Conor McGregor. Y cuando habla de unirse a WWE no cambia. “Es inevitable”, escribía en redes sociales en una publicación en abril de 2023 acompañada de una foto con él sosteniendo un título de UFC y otro de WWE como reacción a la fusión de la compañía de MMA con la de lucha libre profesional. En cambio, en junio, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de convertirse en Superestrella, sus palabras fueron: “No, en realidad no”. Por otro lado, en agosto se imaginaba dando vida a un personaje llamado Ron McMahon: «Mi personaje en la WWE. ‘The Babyface Boss’, Ron McMahon. Me especializo en emboscadas y control de poder. Fui abandonado por mi familia en Irlanda, pero forjé mi propia fortuna elaborando alcohol. Y ahora he regresado. Y vaya que estoy enojado».

► Becky Lynch de Conor McGregor

Seis meses después no ha habido nada sustancial que añadir al respecto, mientras que «The Notorious» se prepara para volver a la UFC a pelear con Michael Chandler. Supuestamente. En cambio, volvemos a dicha cuestión porque por ella preguntaron recientemente a Becky Lynch en Submission Radio. A pesar de ser dos grandes estrellas mundiales de Irlanda, no tienen una relación cercana, por lo que «The Man» realmente no sabe qué intención tiene o no McGregor con la WWE.

«Creo que está inspirado por la WWE… Creo que es muy posible. Creo que es muy posible. Creo que lo único que podría obstaculizarlo… Creo que debido a que vive en Irlanda, podría ser un poco difícil para él. Pero tal vez haga algún combate de vez en cuando.»

No es la primera vez que Becky habla de Conor. En 2018 decía:

«Nunca lo conocí, pero soy una gran fanática de su trabajo. Yo entrenaba en el Straight Blast Gym y con John Kavanagh (entrenador de McGregor). Voy a casa para navidad así que quizás me pase por allí».

Por otra parte, Lynch afirmó que le gustaría luchar en equipo con McGregor en un hipotético evento estelar en Croke Park, masivo estadio ubicado en Dublin, Irlanda:

«Podría traerlo, enseñarle algunas cosas. Podríamos hacer Conor y yo contra Ronnie (Ronda Rousey) y Kurt (Angle) o algo así«.