Michael Cole y Pat McAfee felicitaron a Sting por su retiro en Raw

Algo bastante curioso e histórico ocurrió en la más reciente edición de Raw. Los comentaristas estrellas de la marca, Michael Cole y Pat McAfee, le enviaron un saludo y un agradecimiento a Sting, reconociendo así su retiro de la lucha libre profesional.

Mismo que tuvo lugar anoche en el PPV Revolution 2024 de AEW, en donde junto a Darby Allin, lograron vencer a Matt Jackson y Nick Jackson de The Young Bucks para retener el Campeonato Mundial de Parejas AEW.

Ocurrió durante la lucha no titular entre el Campeón Intercontinental WWE, Gunther, y Dominik Mysterio, de The Judgment Day. Esto fue lo que dijeron Cole y McAfee:



Michael Cole: Quiero decir felicitaciones a otro gran campeón. Después de 40 grandiosos años, Sting se ha retirado de la lucha libre profesional. Gracias por los recuerdos. Felicitaciones a Sting



Pat McAfee: ¡Una lucha absolutamente épica anoche!

Aunque ha causado gracia en redes sociales, la forma como Cole habla rápidamente y corta a McAfee luego de que este dijera que había sido una gran lucha el retiro de Sting. Para muchos, Cole temió que con su estilo desparpajado, McAfee mencionara a AEW. Este es el video con el interesante momento:

