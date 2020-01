Ember Moon compitió por última vez en una lucha cuando cayó derrotada frente a Lacey Evans en el episodio de RAW del 23 de septiembre de 2019. Desde entonces, no ha aparecido debido a una lesión grave en el tendón de aquiles, que fue anunciado por ella misma en WWE Backstage. Hasta hace poco, se pensaba que aquella lucha habría sido la causante de tan severa lesión.

Recientemente se reveló, cual secreto de estado, que la ex Campeona NXT se lastimó su tendón de Aquiles mientras perseguía a R-Truth y Carmella durante un segmento del Campeonato 24/7 en RAW en septiembre de 2019, cuando esta última era la campeona.

Ember Moon confirmó en una entrevista en el Hall of Fame Podcast de Booker T que el plazo para su regreso de la lesión sigue siendo incierto, pero los médicos le han dicho que podría estar fuera de la acción dentro del ring hasta por 18 meses.

La superestrella le comentó a Booker T cómo se recuperó de una lesión en el codo en enero de 2019 para regresar a tiempo para WrestleMania 35. Sin embargo, después de declarar previamente en WWE Backstage que podría ser preparada para una larga ausencia, la luchadora de 31 años reveló que ella todavía no tiene garantías sobre su fecha de regreso después de su último revés.

“Con el tiempo libre, estaba tan ansiosa por regresar de esta lesión en el codo que me di cuenta, fue como, ‘Hombre, tengo que llegar a Wrestlemania’. Pero con una ruptura del tendón de Aquiles como la que tuve, estamos hablando del tipo de daño donde te dicen que dura entre cuatro meses y un año y medio, así que es solo una de esas lesiones».

Ember Moon dijo que recibió apoyo por parte de Edge y Beth Phoenix desde que sufrió la lesión. También ha sido invitada en el programa FS1 WWE Backstage en las últimas semanas, mientras que ahora trabaja como entrenadora en el XCW Wrestling Dojo en Denton, Texas.

A propósito de WWE Backstage, se ha confirmado que Ember Moon aparecerá la próxima semana en el programa, tal como lo confirma la cuenta de Twitter de WWE en FOX:

NEXT WEEK on #WWEBackstage:@XavierWoodsPhD makes his debut on the panel and @WWEEmberMoon returns! pic.twitter.com/iEPAswLLv3

