Ember Moon se lesionó... corriendo tras el Campeonato 24/7

El tema de la grave lesión de Ember Moon parece haber sido tratado por WWE cual secreto de estado. Porque tras su último combate, en el episodio de Monday Night Raw del 23 de septiembre del pasado año, donde enfrentó a Lacey Evans, no supimos que la ex-Campeona NXT se encontraba afrontando una rotura del tendón de Aquiles ya hasta el pasado mes, durante la aparición de esta en WWE Backstage. Un percance que haciendo caso a la lógica, se rumoraba pudo sufrir durante dicho duelo con Evans. Sin embargo, Moon ahora revela que fue otra la implicación de la que salió dañada, 24 horas después.

En una entrevista concedida a Booker T bajo el podcast Hall of Fame, Moon relató los hechos.

Estábamos en San Francisco para Raw y SmackDown. La gente estaba de gira y yo no. Y me dijeron, ‘Hey Ember, ¿puedes estar en Raw el lunes?’ Me entusiasmé, porque pensé, ‘Oh dios, ¿van a hacer algo conmigo?’ Llego allí y me dicen, ‘Vas a trabajar con Lace, vamos a hacer esto con ella y Natalya‘. Y yo, ‘Ahhhh, vale’. Amo a Lacey Evans, la conozco desde hace años. Y me dije, ‘Vamos ahí fuera a salirnos’. Fue un momento guay y me divertí mucho.

Me preparo para SmackDown al día siguiente y me dicen, ‘Vas a estar en la persecución del Campeonato 24/7’, porque Carmella lo ganó. Y yo, ‘¿Estáis seguros? ¿Seguro que me necesitáis para eso?’ No sé si conoces la sensación de cuando algo te da un mal presentimiento. Yo la tuve. Pero formo parte de un equipo, y no le presté atención. Todas las otras chicas lucharon esa noche. Estamos haciendo la persecución y digo, ‘Truth, será mejor que corras, porque te voy a pillar’. Cuando lo hicimos, literalmente los atrapé antes de que pasáramos por la cortina y no se dieron cuenta de lo cerca que estaba de ellos. En cuanto paso, la cortina se cierra, la abro. Truth y Carmella están ahí y tras correr a tope tuve que echar el freno. Y siento un chasquido. Pensé, ‘Uh, esto es extraño’.