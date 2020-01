Pese a que el momento de Asuka en la WWE ya pasó hace rato, y ya nadie la ve como potencialmente una estrella femenil, su lucha ante Becky Lynch por el Campeonato Femenil Raw en el Royal Rumble 2020 causa expectativa.

Quizá pueda ser que la WWE por fin se haya decidido en darle un lugar en los planes estelares a la japonesa. Pero de no ser así, seguramente nos brindarán una buena lucha con la talentosa irlandesa.

► Becky Lynch amenaza a Asuka

Anoche, una vez culminada la edición de Monday Night Raw, Kairi Sane regresó al ring tras varias semanas fuera a causa de una lesión, específicamente una conmoción cerebral, e hizo equipo con Asuka para defender el Campeonato de Parejas Femenil WWE ante Becky Lynch y Charlotte Flair.

Luego de la derrota, Lynch tomó el micrófono y se dijo lista para defender el Campeonato Femenil Raw ante Asuka en el Royal Rumble 2020. Estas fueron sus palabras:

«Me preguntaba si debería retroceder ante Asuka, si debería de cerrar mi boca y alejarme o si debería dejar que la duda que me mantuvo fuera de este negocio durante 7 años se infiltrara y corriera en mí. O si le aclaro todo y le arranco la cabeza a Asuka en el Royal Rumble.

«Porque ser The Man ha significado más para mí que nunca. Vencer a Asuka significa más para mí ahora que nunca. Dejaré Royal Rumble con su cuero cabelludo multicolor en mis manos y eso significará más para mí que nunca».

¿Logrará The Champ, The Man, The First, salir vencedora ante esta dura contienda que tiene en su camino ante Asuka?

And now that I've got her, let's see what fight I've left. https://t.co/4MlDg2oQbj — The Man (@BeckyLynchWWE) January 4, 2020

«Normalmente digo que son mis oponentes las que me necesitan, pero, esta vez, Asuka, te necesito. Y ahora que la tengo, veamos qué pelea me queda dentro de mí«.