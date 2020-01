Mick Foley le saca estos fallos a AEW

Las «Wednesday Night Wars» no son una carrera de velocidad, sino de fondo, como ambas partes han recordado según la coyuntura les resultaba más o menos favorable. AEW cumple hoy un año desde su nacimiento oficial proclamado durante aquel «rally» celebrado en Jacksonville y que concluyó con la sorpresiva aparición de Chris Jericho revelándose como fichaje estrella de la novel empresa. Y hoy, precisamente esa falta de componente estelar supone la principal falla a ojos no sólo de muchos aficionados, sino también de respetados veteranos, caso ahora de Mick Foley.

El hombre tripolar ha defendido la irrupción de AEW desde sus inicios, pero bajo una entrevista concedida a Inside The Ropes, su opinión actual lució un tanto distinta a la de anteriores ocasiones.

Tienen un elenco de talentos asombroso, pero pienso que, con la excepción de 8 o 10 tipos, tienen a muchos tipos que nunca han trabajado a tiempo completo para una promoción, y no han tenido la ocasión de equivocarse en escenarios más pequeños. Unas de las cosas que me gustan del DVD ‘For All Mankind’ es que literalmente puedes verme crecer. Muestran una promo de 1989, y puedes ver mi crecimiento a partir de entonces. Estoy seguro de que podrías ver el crecimiento de los personajes de AEW, pero mientras tanto puedes ver algunos errores en televisión.

Algunos de esos tipos han crecido buscando el cántico de ‘This Is Awesome’, pero creo que entre los tipos de mi época había una verdadera sensación de que si una historia no funcionaba, no había más oportunidades. No estoy criticando a los chicos de AEW, pero ves la inexperiencia cuando se trata de detonar rivalidades y actuar frente a la cámara.

Es admirable que quieran tener el mejor combate posible, pero todos los tipos queriendo tener el mejor combate posible en cada recinto no te convierte necesariamente en la mejor promoción, es mi opinión. Creo que alguien tiene que decirles a algunos de esos chicos lo mismo que Gerald Brisco me dijo cuando llegué a WWE: ‘Sabemos que querías hacer muchas cosas. Tal vez llegue el momento en que te pidamos que hagas eso, pero hasta entonces, te vamos a pedir que no’. Y eso hizo ayudó a que mi carrera fuese más longeva.

La ventaja de NXT es que sus chicos han entrenado para trabajar ante las cámaras, y pienso que tienen la ventaja de contar con más estrellas y un equipo creativo trabajando para ellas. Pero al final, todo se basa en quién tiene la habilidad de contar una historia a largo plazo y enganchar a la audiencia.