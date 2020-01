Ember Moon compitió por última vez en una lucha cuando cayó derrotada frente a Lacey Evans en el episodio de RAW del 23 de septiembre de 2019. Desde entonces, no ha aparecido debido a una lesión grave en el tendón de aquiles, que fue anunciado por ella misma en WWE Backstage. Por ello, no existe una fecha exacta para su regreso, pero se estima que estaría fuera de acción por un año.

«Básicamente me rompí el tendón de Aquiles, se partió por la mitad. Se separó del hueso»

Debido a esta grave lesión, la superestrella no fue considerada para el draft que se llevó a cabo en octubre pasado.

El Universo WWE habrán caído en cuenta de que Ember Moon ha lucido un cabello azul y púrpura en los últimos meses (durante sus apariciones en WWE Backstage), mientras que tenía cabello rojo y trenzas durante gran parte de 2019 cuando estuvo luchando en Raw:

Ahora, después de hacer una aparición en ROW (fundado por Booker T), la ex campeona NXT ha recurrido a su cuenta de Twitter para revelar su nuevo look, donde también sugirió de que hará «algo que nunca he hecho antes» la próxima vez que cambie su peinado.

.@TheOfficialROW thank you for having me!!

New hair same me lol! I wonder what color I will do next? Any suggestions ??? Trying to do something I've never done before pic.twitter.com/ni91aW6bjL

— Ember M Athena Palmer (@WWEEmberMoon) January 5, 2020