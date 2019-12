El CMLL está listo para su Función Especial de Navidad el miércoles 25 de diciembre, en la Monumental Arena México, donde los Micro Estrellas tendrán su Campeonato Mundial.

Tras dos años y ocho meses de que el CMLL debutara el concepto de los Micro Estrellas y ante la gran aceptación entre los aficionados, se ha establecido el Campeonato Mundial de Micro Estrellas. El hermoso cinturón rojo se suma a la lista de varios títulos que la longeva empresa tiene y que será exclusivo para dicha categoría.

Esta es la coronación de un proceso de aceptación de una división que ha rendido grandes frutos, entre los que se incluyen una lucha de apuestas en la magna función del 86 Aniversario donde conocimos el rostro de Chamuel.

Para la asignación del primer monarca, intervendrán tres micro técnicos (Micromán, Gallito y Átomo) y tres micro rudos (Chamuel, Perico Zacarías y Guapito) ¿Quién les gusta par primer monarca de los Micro Estrellas?

Pero éste no es el único título en juego. Marcela expondrá el Campeonato Mundial Femenil ante Dalys en una lucha que había quedado pendiente por una lesión de la Morenaza de Fuego. El duelo se aplazó tres meses y ha llegado el momento en que ambas demuestren quién es la mejor. Éste ha sido un excelente año para Dalys, quien se convirtió en primera Campeona Universal de Amazonas, además de llevarse la categoría femenil del Concurso de Físico constructivismo del presente año; sólo resta ver que dice Marcela.

El cartel completo queda así

CMLL «Función Especial de Navidad», 25.12.2019

Arena México, CDMX

1. Robin y Sonic vs. El Coyote y Grako

2. Campeonato Mundial de Micro Estrellas CMLL: Microman vs. Chamuel vs. El Gallito vs. Perico Zakarías vs. Átomo vs. Guapito

3. Dulce Gardenia, Flyer y Rey Cometa vs. Kawato San, Mephisto y Rey Bucanero

4. Campeonato Mundal Femenil CMLL: Marcela (c) vs. Dalys

5. Atlantis Jr., Kráneo y Soberano Jr. vs. Hechicero, Templario y Terrible

6. Diamante Azul, Bandido y Místico vs. Los Guerreros Laguneros (Euforia, Gran Guerrero y Último Guerrero)