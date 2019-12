Pro Wrestling NOAH prepara una doble función en el Tokyo Korakuen Hall en su apertura de actividades del 2020 a la que ha denominado «Korakuen Hall New Sunrise». Dio a conocer el cartel completo para el primer día donde se pondrán en juego cuatro títulos.

Será un largo cartel de diez luchas. Uno de los duelos especiales será el que protagonizarán Naomichi Marufuji y Minoru Tanaka contra los ingleses Doug Williams y Chris Ridgeway.

También se dará una batalla individual entre Katsuhiko Nakajima contra Michael Elgin, en una nueva intervención del canadiense en NOAH.

Stinger (Kotaro Suzuki y Atsushi Kotoge) harán la primera defensa del Campeonato Jr- de Parejas GHC ante Hao (Yuki Sato) y Nio (Hi69) de Kogoh, la nueva agrupación que comanda Kenou.

Takashi Sugiura, el flamante poseedor del Campeonato Nacional GHC, expondrá su cinturón por segunda ocasión, ahora ante Masa Kitamiya.

HAYATA de Ratel’s, chocará ante Yoshinari Ogawa por el Campeonato Jr. GHC. Para el monarca será la cuarta ocasión que pone en disputa su cetro, en su segundo reinado.

En la batalla estelar, Kaito Kiyomiya se medirá a Go Shiozaki, por el Campeonato de Peso Completo GCH. Para Kiyomiya será la séptima defensa del máximo título de la empresa.

El cartel completo queda así:

NOAH «KORAKUEN HALL DAY1 NEW SUNRISE», 04.01.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Mohammed Yone y Quiet Strom vs. Akitoshi Saito y Masao Inoue

2. Tadasuke y YO-HEY vs. Hitoshi Kumano y — Morohashi

3. Shuhei Taniguchi y Daisuke Harada vs. Hijo del Dr. Wagner Jr. y Hajime Ohara

4. Kenou y Yoshiki Inamura vs. Hideki Suzuki y Kinya Okada

5. Special Match: Naomichi Marufuji y Minoru Tanaka vs. Doug Williams y Chris Ridgeway

6. Special Single Match: Katsuhiko Nakajima vs. Michael Elgin

7. GHC Junior Heavyweight Tag Title: Kotaro Suzuki y Atsushi Kotoge vs. Hao (Yuki Sato) y Nio (Hi69)

8. GHC National Title: Takashi Sugiura (c) vs. Masa Kitamiya

9. GHC Jr. Heavyweight Title: HAYATA (c) vs. Yoshinari Ogawa

10. GHC Heavyweight Title: Kaito Kiyomiya (c) vs. Go Shiozaki