Wes Lee está en un gran momento como Campeón de Nortamérica en NXT pero aún quiere mejorar más. Viene de day una muy buen lucha en defensa del título contra Dijak en Vengeance 2023. El luchador destaca por sus habilidades aéreas y quiere evolucionar en su técnica. Así lo explica en su reciente entrevista en Busted Open Radio. Probablemente, muchos no esperaban nada de él después de la ruptura de MSK cuando Nash Carter fue despedido pero realmente está viviendo sus mejores momentos en solitario en la WWE.

► Wes Lee quiere mejorar

“Me gustaría incorporar más habilidades técnicas. Soy más un volador, tengo un poco de destreza técnica, pero no está al nivel de, por ejemplo, (Dean Malenko o Eddie Guerrero), muchachos que pueden derribarte y molerte. Sé cómo hacerlo. Pero conociendo los matices rápidos de cómo incapacitar rápidamente a alguien para realmente moler a alguien así. Tomará algún tiempo descubrir eso y tomará más tiempo entrar allí con ciertos oponentes y descubrir sus matices. Me gusta agregar a mi destreza técnica.

“Es difícil para mí elevar mi alto vuelo porque no hay mucho que realmente no pueda hacer. Sé en lo que necesito trabajar, no voy a revelar cada uno de mis trucos porque no quiero que mis oponentes sepan lo que voy a hacer, pero diré que mi destreza técnica se puede nivelar un poco y el entrenamiento que estoy teniendo en este momento está ayudando al 100% con eso. El entrenador (Steve) Corino me está ayudando mucho con eso, y todavía me conecto mucho con el entrenador Terry Taylor. Ambos me mantienen encerrado y enfocada en lo que quiero lograr”.

