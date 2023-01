Estando en su mejor momento como Superestrella de la WWE, Wes Lee echa la mirada al pasado. Hablando recientemente en The Mark Moses Show, el Campeón de Norteamérica en NXT y ex Campeón de Parejas de la marca amarilla revelaba sus problemas de corazón y sus orígenes en la lucha libre profesional.

“Era un niño más pequeño mientras crecía, así que realmente no tuve la oportunidad de practicar demasiados deportes, el baloncesto estaba fuera de discusión. El fútbol también estaba algo fuera de discusión porque nací con un soplo en el corazón. Así que había muchas razones médicas por las que no podía practicar deportes”.

