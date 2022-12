El 6 de abril de 2022, Nash Carter fue despedido de la WWE después de que su antigua pareja, Kimber Lee, lo acusara de violencia doméstica, y de que saliera a la luz una foto de él imitando a Adolf Hitler. Entonces, el luchador formaba MSK con Wes Lee y ambos eran los Campeones de Parejas NXT. Hubo bastante revuelto entonces pero las peticiones de los fans pidiendo justicia para Carter no acabaron en nada. Él volvió al circuito independiente mientras que Lee siguió su aventura en solitario en la compañía; actualmente es el Campeón de Norteamérica.

Nada indica que la situación vaya a cambiar, no obstante, muchos fanáticos no se han olvidado de Nash Carter y siguen pidiendo justicia para él. Anoche, durante la emisión del último programa de NXT del 2022, el hashtag #JusticeForNashCarter volvió a estar en tendencias debido a la cantidad de mensajes publicados en Twitter. Es interesante apuntar que en el mismo show Wes Lee estuvo defendiendo el título ante Tony D’Angelo para continuar su reinado que ya ha superado los dos meses. Carter mientras ha disputado 30 luchas desde que fue despedido.

It’s the last NXT of 2022 and that means it’s time for our #JusticeForNashCarter Twitter party. Let’s head into the next year making some noise. @TripleH @WWENXT

Who is ready?! 💚 pic.twitter.com/djLmqdvylz

— A // #JusticeForNashCarter 🎄 (@Justice4NashC) December 28, 2022