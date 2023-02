Fandango firma con IMPACT: “Quiero ser más serio”

Fandango, ahora conocido como Dirty Dango, volvió a IMPACT! Wrestling durante Bound for Glory 2022 para luchar contra Brian Myers por el Campeonato Digital Media. Hace unos días se supo que había firmado un contrato de un año con la compañía. Ahora es el veterano luchador quien lo confirma en Windy City Slam, donde también habla de su intención de dejar atrás su lado cómico para ser un poco más serio. Veremos cómo le va en esta nueva aventura.

► El futuro de Fandango

“Todo en la vida y la lucha libre profesional es un círculo completo. Comencé mi carrera en IMPACT en 2003 cuando estaban filmando en Nashville Fairgrounds. Siempre he tenido una relación laboral con ellos a lo largo de los años. Muchos de mis amigos luchan allí; Brian Myers, (Matt) Cardona, Tommy Dreamer. Yo era agente libre en ese momento, recibí una llamada telefónica. Myers y yo somos muy cercanos, crecimos juntos en el desarrollo. Albany es una gran multitud. Fue una especie de obviedad.

“Soy un verdadero gran admirador de Josh Alexander. Algunos de los muchachos de la X-Division, soy un gran admirador de su trabajo, simplemente no sé si puedo seguirles el ritmo. Heath, Myers, tipos así. En el pasado, estaba más en un personaje de comedia luchando con ellos. Ahora, estoy trabajando un poco más en un estilo serio. Mi combate con Myers en Albany, se sintió bien salir durante 10-15 minutos y dar un buen combate de lucha libre y no tener que hacer un acto de comedia completo. No tengo mis ojos puestos en una persona, solo en demostrarle a la gerencia que no soy un personaje de comedia Cuando suene la campana, puedo luchar”.

