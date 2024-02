Torrie Wilson recuerda dos ocasiones en las que rechazó dos propuestas que Vince McMahon le hizo mientras habla en Insight with Chris Van Vliet cuando su antiguo jefe en WWE se encuentra inmerso en un nuevo escándalo que en esta ocasión lo sacó tanto de la empresa luchística como de TKO.

► Los dos «no» de Torrie Wilson

«Recuerdo dos veces… en primer lugar, soy una persona que tiende a complacer mucho a los demás, así que decir que no a la gente es realmente difícil. Estoy trabajando en eso. Hubo una vez en la que tenía una situación con Sable y Vince [Vince McMahon] quería que saliera con la pintura en mis senos como ella lo hizo. Dije, ‘definitivamente no, no puedo hacer eso’. De todos modos, terminó siendo casi insignificante. La otra vez fue cuando hice Playboy, Vince quería que participara en un evento de pago por visión, como un video. Esa fue muy insistente, y fue muy difícil para mí decir que no, pero realmente no quería eso».

La miembro del Salón de la Fama también recuerda los concursos de bikini:

«Todos fueron mortificantes. La gente no se da cuenta. Salí allí y asumí lo mejor que pude y superé el miedo, pero fue mortificante. Hubo momentos en los que, recuerdo específicamente este show en vivo, en el que estaba en este concurso de bikinis con Dawn Marie y Sable y alguien más. Estaba parada en la esquina viendo a una de las chicas bailar en el centro y literalmente luchando contra las lágrimas. ‘No puedo creer que esté haciendo esto en este momento’. Llegó a un punto obsceno y pensé: ‘No quiero ser parte de esto’, pero también era mi trabajo«.