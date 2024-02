Drew McIntyre se burló de CM Punk en WWE SmackDown

“Yo diría que septiembre es una fecha de regreso razonable para CM Punk. Lo cual fue interesante, bastante interesante, porque armaron el gran ángulo con Drew McIntyre en el Raw de anoche para que sea su oponente cuando regrese, y resulta que el contrato de Drew McIntyre no va más allá de abril. Y eso no ha cambiado”. Hace unos días nos preguntábamos si la rivalidad de CM Punk y Drew McIntyre tiene futuro teniendo en cuenta esta información. De momento, «The Scottish Warrior» mantiene la llama viva.

► Drew McIntyre se burló de CM Punk

Para empezar, al término del episodio de esta semana de WWE RAW, donde le dio una paliza al «Best in the World», se burló de él en redes sociales. Para continuar, después de que terminara WWE SmackDown esta pasada noche, McIntyre hizo su entrada para un combate no televisado y, como vemos a continuación, imitó de manera burlona a Punk, añadiendo además en la publicación que pretende renombrar el Future Shock en honor a él, pidiendo a sus seguidores que le propongan otros nombres.

IT'S CLOBBERIN' TIME 🤪 Let's rename the Future Shock in CM Punk's honor, your suggestions please… pic.twitter.com/5MNQz2aeNb — Drew (@DMcIntyreWWE) February 3, 2024

Ambos no van a poder luchar hasta dentro de unos meses así que cualquiera pensaría que Drew McIntyre quiere que eso suceda. ¿Por qué no? Sería rivalidad con una de las mayores estrellas de la WWE en estos momentos. Por otro lado, si finalmente no renueva su contrato… Aunque esto tampoco tendría por qué suponer que no sucederá pues quizá el luchador de Escocia simplemente deje su renovación para más adelante y se tome un tiempo de descanso y para estar con su familia en su país natal.

Continuaremos informando sobre Drew McIntyre y CM Punk cuando tengamos más novedades en SÚPER LUCHAS.