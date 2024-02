Enero de 2024 será recordado en nuestro gremio como el mes en que inicio la caída de Vince McMahon. El que alguna vez fue considerado uno de los dioses del olimpo de la lucha libre, cae en picada. Ni hablemos de confirmarse las acusaciones de las que ha sido objetivo.

Pero la nota más reciente sobre Jon Laurinaitis declarándose víctima fue Mr. McMahon parece ser uno de los clavos en el ataúd del ex mandamás de la WWE.

Tal parece que CM Punk tenía razón en su afamada Pipe Bomb, cuando dijo y cito:

»Pero Vince McMahon va a ganar dinero a pesar de sí mismo. Es un millonario que debería ser multimillonario. ¿Sabes por qué no es multimillonario? Porque se rodea de aduladores insensatos y estúpidos como John Laurinaitis, quien le dirá todo lo que quiere escuchar».

Hoy amanecimos con una tanda de noticias sobre lo más reciente de Mr. McMahon, como por ejemplo, que está bajo investigación de la justicia federal. Pero no es todo por hoy.

► Esto dijo una Superestrella del elenco principal sobre acusaciones a Vince McMahon.

En la más reciente entrega del Wrestling Observer Newsletter, Dave Melzter, dio a conocer el testimonio anónimo de una Superestrella que actualmente trabaja en el elenco principal.

Esto fue lo que dijo.

»Según una estrella destacada en el elenco principal, nadie les ha hablado sobre la situación desde la gerencia, excepto para decirles que Vince no volverá. En cambio, les dijeron lo exitoso que fue el Royal Rumble y lo grande que es el nuevo acuerdo con Netflix.

»Se comentó por parte de una estrella que Levesque afirmó no haber leído ni siquiera la demanda, señalando que como alguien en la empresa, era difícil no haberla leído, y tendrías que vivir bajo una roca si no lo hicieras.

»Aunque obviamente a nadie en la empresa se le permitiría hablar oficialmente sobre la demanda, se hicieron preguntas a Natalya y Nia Jax en particular por parte de los medios antes del espectáculo, y ambas básicamente dijeron que se estaban enfocando en su combate. Sin embargo, hubo comentarios de las ex Bella Twins, ahora conocidas por su nombre de nacimiento García, y de Ronda Rousey».

Febrero inicia, pero el calvario de Mr. McMahon sólo continuará.