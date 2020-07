► Lana comparte foto de su mamá en el hospital

Horas después de confirmar que tuvo que ser hospitalizada tras dar positivo por covid-19, Lana comparte foto de su mamá mientras está en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).

Es importante señalar que su estado de salud no es demasiado grave, al menos la Superestrella de WWE no lo ha apuntado así, pero sí que ha revelado que su madre es asmática -pertenece a un grupo de riesgo- y necesita de oxígeno mientras se recupera.

La luchadora confirmó también que su papá también ha contraído el virus pero en su caso no tuvo que ser ingresado, lo cual es una buena noticia dentro de lo que cabe, dentro de esta terrible situación que está viviendo la familia Perry.

La imagen mencionada puede verse a continuación gracias a una reciente publicación de Lana en Twitter:

Mom, You are strong. You will beat covid. ❤️ pic.twitter.com/DIItHhTTGY

— CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) July 9, 2020