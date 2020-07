No en pocas ocasiones el miembro del Salón de la Fama de WWE ha hablado del 13 veces Campeón Mundial y ahora Randy Orton agradece a Jim Ross. Pero cabe mencionarse que no algo que dijera el comentarista de AEW sino por su famosa salsa barbacoa.

"La Víbora" pensó que era el momento adecuado para darle gracias a JR al mismo tiempo que Dax Harwood pensó que lo era para lanzarle una nueva pulla relacionada tanto con su antigua alianza como con la que Orton tuvo con Andrade, Ángel Garza y Zelina Vega el lunes.

► Randy Orton agradece a Jim Ross

Primeramente, esta fue la publicación en Twitter de Orton:

"¡Jim Ross, gracias por la salsa!".

Después, la contestación del miembro de FTR:

"¿Tuviste una comida al aire libre con tus nuevos amigos?".

El equipo de AEW se quedó con las ganas de formar un trío con Orton en el imperio McMahon. Del mismo modo él también puesto que presionó para dar inicio a ese proyecto. Pero no pudo conseguirlo. Además, Harwood también dice esto:

— ¿Dolido porque fueron separados en el Draft de WWE y no pudieron estar cerca de él para meterse en su cabeza y convencerlo de que fuera con ustedes a AEW? — Sí.

Y también aprovechó para comentar Iron Sheik.

"Una salsa excelente".

Parece que Harwood no está demasiado contento tanto por dicha cuestión como porque el miércoles por la noche perdieron en Fyter Fest 2020. La buena noticia es que la próxima semana van a tener la oportunidad de resarcirse de esta derrota cuando enfrenten a The Lucha Brothers en Fight of the Fallen 2020.

