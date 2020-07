En un primer momento hubo mucha preocupación, sobre todo al mencionarse que pudo contraer dos veces el virus, pero Kayla Braxton se ha recuperado del covid-19. Ella misma lo confirma en una reciente publicación en Instagram para tranquilizar a todo el Universo WWE.

Es de suponer que próximamente retomará su trabajo como entrevistadora en el imperio luchísico de Vince McMahon pero en este momento no existe una fecha oficial que confirme cuando va a volver a aparecer entre bastidores para hablar con las Superestrellas.

Sí que es verdad que ha continuado trabajando en The Bump a través de videoconferencia, como los demás miembros del equipo del programa así como también los invitados. Por lo tanto continúa funcionando en la empresa a pesar de este mal momento.

Braxon publicó esta foto acompañada del siguiente mensaje:

Además anoche también estuvo trabajando en su podcast, Braxton Beat, recibiendo en el más reciente episodio a Drake Maverick. Este perdió el miércoles por la noche en el segundo capítulo de The Great American Bash en una lucha de tercias contra el Legado del Fantasma.

HEAR FROM @WWEMAVERICK FOR THE FIRST TIME SINCE HIS DEVESTATING LOSS LAST NIGHT AT THE #GREATAMERICANBASH . HE JOINS ME TODAY AT NOON FOR THE #BRAXTONBEAT pic.twitter.com/hdAEAp8OpB

— Kayla Braxton (@KaylaBraxtonWWE) July 9, 2020