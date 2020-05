Jim Ross: "WWE quería que Cena y Orton fuesen como Austin y Rock"

Recomendable para los recién llegados a WWE la serie documental estrenada este año en WWE Network acerca de la "Ruthless Aggression Era", si bien adolece de un mayor componente (auto)crítico. Una época del gigante estadounidense que resulta fundamental para entender la actual, pues entonces, Vince McMahon consiguió lo que aún lleva tiempo intentando con sus actuales luchadores. Básicamente, que a grandes rasgos, la "Attitude Era" quedase atrás, gracias a la creación de las últimas grandes estrellas de la empresa: John Cena, Brock Lesnar, Randy Orton y Batista.

Y aunque WWE supo dotar de personalidad propia a estos gladiadores, que no fueron una versión remozada de Stone Cold, The Rock y Cía, Mr. McMahon tuvo siempre muy en mente que "The Texas Rattlesnake" y "The People's Champ" eran el modelo a seguir. Así lo cuenta Jim Ross en un reciente episodio de su podcast, Grillin' JR, donde desvela qué dos nombres, a juicio del "Chairman", debían tomar el testigo.

Ross hace cierto apunte nada casual acerca de la llegada de Cena y Orton a WWE. Un tema, el de su aportación a la "Ruthless Agression Era", que este pasado febrero el hoy comentarista de AEW se encargó de reivindicar con un tuit, respondiendo a una publicación del gigante estadounidense sobre dicha serie documental de WWE Network.

Who got these amazing athletes signed to @wwe contracts?



Never mind....it’ll never be mentioned because that’s the rasslin biz. 🤠 https://t.co/xzlL39CfgE