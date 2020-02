Jim Ross contesta a WWE: "Yo firmé a Cena, Orton y Lesnar"

Meses después de su salida de WWE, Jim Ross sigue dando que hablar cuando se trata del imperio McMahon. Sobre todo por todas las declaraciones que hace acerca del mismo. Siempre es interesante escucharlo a hablar, especialmente ahora que puede dar su opinión sin atenerse a las consecuencias; aunque lo cierto es que eso nunca lo ha detenido. Pero sin duda se siente mucho más libre ahora que está en otra empresa como AEW.

E incluso se atreve a contestar directamente a la Gran W cuando se da la ocasión. Eso es lo que acaba de ocurrir, cuando la cuenta oficial de WWE Network lanzó un video repasando la Ruthless Agression y mencionando a John Cena, Randy Orton, Brock Lesnar, Batista y Shelton Benjamin, cinco luchadores que comenzaron juntos en el antiguo territorio de desarrollo conocido como Ohio Valley Wrestling. ¿Qué dijo Ross a esto?

► Jim Ross contesta a WWE

Se dio el crédito a sí mismo por firmarlos a todos.

Who got these amazing athletes signed to @wwe contracts? Never mind….it’ll never be mentioned because that’s the rasslin biz. 🤠 https://t.co/xzlL39CfgE — Jim Ross (@JRsBBQ) February 15, 2020

«¿Quién hizo que estos asombrosos atletas firmaran un contrato con WWE? No importa… Nunca lo dirán porque así es el negocio de la lucha libre profesional».

La verdad es que no importa que se mencione o que no, todos los buenos fanáticos de nuestros queridos encordados saben perfectamente lo que ha aportado Ross a la industria, por qué es una leyenda. Sin él la lucha libre profesional no sería lo mismo.

Por cierto, hablando de su reciente referencia a Matt Hardy hablando de The Young Bucks como The Buck of Youth, como el veterano luchador de WWE suele llamarlos, este contestó de esta forma cuando un aficionado le preguntó:

He did? Nothing’s sacred anymore. In all seriousness, I wouldn’t be who I am today without @JRsBBQ’s assistance. JR always has my blessing to use the term "Bucks Of Youth." https://t.co/MvdlzehFjc — The UNKILLABLE Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) February 13, 2020