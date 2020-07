La Era Covid ha golpeado directamente dos veces a la familia de la Superestrella de WWE en pocas horas. Por la mañana la luchadora confirmó el contagio de su mamá por covid-19. Ahora, el papá de Lana da positivo también en un reciente test. En el caso de ella se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a que es asmática y necesita oxígeno en este complicado momento. Pero de momento no existen más novedades en el caso de él.

Lo que se sabe por ahora es lo que Lana ha publicado en Twitter.

De nuevo, la luchadora también recibió muchos mensajes de cariño de personas dentro y fuera de la lucha libre.

This just happened to a friend of mine. that I know respect and is very truthful. His wife sister went to get tested, they waited in line a long time, they had to register. They left before getting tested. They got a call/email? Not sure telling them they were tested positive😳

— Madusa/AlundraBlayze (@Madusa_rocks) July 9, 2020