No puede hablarse de él por su carrera en los encordados porque no está trabajando en los mismos desde que fue despedido de WWE el 15 de abril. Pero el luchador búlgaro está sabiendo como llamar la atención con otras cuestiones. Por ejemplo: Rusev publica foto con cabello largo.

Quien fuera tres veces Campeón de Estados Unidos en el imperio de Vince McMahon retomará su aventura de gladiador seguramente más pronto que tarde y la empresa de la que se está hablando es Impact Wrestling. Pero hasta el momento no existen muchos detalles sobre su futuro.

Dónde sí está trabajando Miro, nombre real de este luchador, así como también el que va a utilizar de ahora en adelante, es en su canal de Twitch. Es habitual verlo compartiendo tiempo con sus seguidores y en ocasiones hace declaraciones interesantes. Y precisamente en un reciente video, como publicó también en Twitter, el "Bulgarian Brute" quiso compartir con todos una foto suya de cuando tenía el cabello largo.

A #tbt that will make you smile. Showed some unseen WWE photos from my phone.

Watch: https://t.co/54plOqNNQ0 pic.twitter.com/H91iitksLl

— Miro (@ToBeMiro) July 9, 2020