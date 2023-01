La WWE esconde más secretos sobre Vince McMahon

La peor pesadilla para muchos fanáticos de la WWE se hizo oficial recientemente cuando se confirmó el retorno de Vince McMahon. Pero es necesario aclarar que no ha vuelto como jefe creativo sino a la Junta Directiva de la compañía. Por lo que él mismo ha dicho, no tiene intención de modificar nada en lo relativo a las funciones de Triple H, Stephanie McMahon y Nick Khan. Dicho esto, veremos cómo se va desarrollando esta nueva situación porque si algo sabemos del “Chairman” es que acostumbra a cambiar constantemente de opinión.

► WWE esconde más secretos sobre Vince McMahon

Dicho esto, nos desvíamos un poco de ese tema sin alejarnos de McMahon pues nuestro compañero Dave Meltzer apunta en un reciente episodio de su Wrestling Observer Radio que la organización guarda más secretos sobre él que no quieren que salgan a la luz. Aunque no señala ningún detalle específico sobre de qué pueden tratarse.

“Si tuviera que haber una votación (para vender la empresa), no es como si la rechazaran, porque todo lo que sucedió en la última semana es como que están tratando de presentar una empresa unificada. También están felices de que Vince McMahon haya regresado y de lo maravilloso que es. De nuevo, el 27 de diciembre esa junta votó por unanimidad que ‘no te queremos de vuelta’ y, ya sabes, se señaló que una de las razones es que hay cosas que la gente no sabe porque no han salido a la luz. No sé qué es eso, pero mencionaron que es una de las razones por las que su regreso no fue el mejor“.

¿Qué os parece la vuelta de Vince McMahon a la WWE?