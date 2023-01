Vince McMahon ha vuelto a la WWE como miembro de la Junta Directiva sin la intención, según él mismo ha comunicado, de interceder en el trabajo que Triple H, Stephanie McMahon y Nick Khan han estado haciendo como jefe creativo y CEOs, respectivamente. De ahí que las Superestrellas no tengan motivos para preocuparse. No obstante, ahora sabemos que en realidad el antiguo mandamás quiso recuperar el control sobre las luchas, segmentos y eventos. De ello informa Dave Meltzer en un reciente episodio de su Wrestling Observer Radio.

► Vince McMahon vuelva a la WWE

“Creo que todo el mundo… está viendo que esto va a suceder realmente y se muestra muy escéptico sobre eso a largo plazo… porque Vince quería que volviera a funcionar… Quiero decir que eso es lo que él quería… eso es lo que estaba buscando, hace una semana… así que no lo consiguió“.

Meltzer apunta además que McMahon ni siquiera está trabajando en las oficinas centrales de la compañía:

“No creo que regrese a la televisión, quiero decir, se dice que no. Se dice que ni siquiera regresará a su oficina. Veremos cuánto dura eso”.

El hecho de que quisiera y no pudiera nos deja dos pensamientos. El primero es que Vince McMahon quiere volver a ser el jefe creativo de la WWE (y veremos si no lo consigue en el futuro). El segundo es que, por algún motivo que de momento se desconoce (puede que tenga que ver con esos secretos), no puede hacerlo.

