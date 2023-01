10 años después, Eric Bischoff volverá a luchar

Eric Bischoff nunca ha destacado en la lucha libre profesional como luchador sino en otros roles a través de los cuales se ha convertido en alguien muy popular y respetado en la industria. Aún así, a lo largo de su carrera ha tenido 24 combates en algunas de las compañías más grandes como WWE, WCW e IMPACT! Wrestling. Uno que podemos destacar es el que tuvo con Terry Funk en el episodio de Nitro del 5 de junio del 2000 en el que ganó el Campeonato Hardcore. Llegó a luchar con Ric Flair, Steve Austin, Vince McMahon o Hulk Hogan.

► Eric Bischoff volverá a luchar

Y próximamente serán 25, como da a conocer en un reciente episodio de su After 83 Weeks. Lo hará con 67 años de vida y después de no haber entrado a un encordado para batirse el cobre desde el 18 de abril de 2012, cuando venciera a Jeremy Borash en la zona de impacto. El que fuera Gerente General de SmackDown no menciona nada en lo relativo a si pretende continuar teniendo luchas después de esta nueva o si será “su última lucha”. Entendemos que todo dependerá de cómo se sienta y del recibimiento que tenga.

“Voy a estar luchando en un evento en Florida el 11 de febrero. Wes Brisco, mi hijo [Garrett Bischoff], Jerry Brisco y yo, todos en el mismo cartel. Todo lo que te digo es que el 11 de febrero va a ser un gran asunto”.

Veremos cómo se desenvuelve Eric Bischoff la próxima vez que entre al encordado.

¿Habéis visto alguna lucha de Eric Bischoff?